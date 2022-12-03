Жители Нового Уренгоя раскритиковали праздник с ямальским Дедом Морозом

Ямал Ири 4 декабря прибыл в Новый Уренгой (фото из архива) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) местные жители раскритиковали организаторов встречи с ямальским Дедом Морозом. Ямал Ири посетил город 4 декабря. Комментарии горожане оставили под постом о мероприятии в паблике «ГОРОРО | Новый Уренгой» в соцсети «Вконтакте».

«Встреча Ямал Ири в парке „Дружба“ — просто отвратительная организация мероприятия, передвижение людей никак не организовано, круг вокруг площадки сделали очень маленький. На праздник пришло очень много людей, и получилась каша-малаша», — написал Дмитрий Соловьянов. Он добавил, что не хватало сотрудников полиции, которые должны следить за порядком на мероприятии. «Согласна, организации не было от слова совсем. Ничего не видно, только слышно», — поделилась мнением Ольга Игнатова. «На южной части тоже самое, сразу развернулись и ушли», — добавила Анюта Огородник. «Много деток не увидели ни праздника, ни Ямал Ири», — прокомментировала Аксиния Филиппова. Пользователи добавили, что на праздник пришли около 500 человек, и на площадке было тесно.

В администрацию Нового Уренгоя направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало об открытом фестивале Дедов Морозов в Новом Уренгое. Немного побыть в шубе волшебника захотели местные активисты, педагоги, деятели культуры и даже бизнесмены.