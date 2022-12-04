В Госдуме предложили досрочный выход на пенсию для части россиян

05 декабря 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

Работники школ и детских садов обратились в ГД за досрочным выходом на пенсию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Социальным педагогам в школах предлагают разрешить выход на досрочную пенсию из-за особенностей работы с трудными детьми. С соответствующей инициативой к премьер-минситру РФ Михаилу Мишустину обратились первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Кроме того, парламентарии предлагают распространить меру на директоров школ и детсадов, а также их заместителей. «Парламентарии <…> ссылаются на разъяснения Минтруда, согласно которым право на досрочную пенсию сегодня могут получить все педагоги, работа которых сопряжена с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, в том числе повышенными психофизиологическими нагрузками», — передают «Известия» слова депутатов. Как объясняют авторы инициативы, зачастую социальные педагоги работают с детьми, имеющими отклонения в психике, нарушающими общепринятые нормы поведения и даже закон. На директоров и их заместителей также возложена «колоссальная ответственность», дополняют представители Госдумы. По словам Лантровой, причиной обращения стали жалобы со стороны самих социальных педагогов, педагогический стаж которых не засчитывается для оформления досрочной пенсии. «Люди увольняются, потому что проблема не решается», — заключила парламентарий. На досрочный выход на пенсию сегодня могут рассчитывать россияне с длительным трудовым стажем, ранее рассказывала юрист Ирина Сивакова. Кроме того, осенью такая возможность появилась у граждан, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Также в начале ноября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Социальным педагогам в школах предлагают разрешить выход на досрочную пенсию из-за особенностей работы с трудными детьми. С соответствующей инициативой к премьер-минситру РФ Михаилу Мишустину обратились первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Кроме того, парламентарии предлагают распространить меру на директоров школ и детсадов, а также их заместителей. «Парламентарии <…> ссылаются на разъяснения Минтруда, согласно которым право на досрочную пенсию сегодня могут получить все педагоги, работа которых сопряжена с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, в том числе повышенными психофизиологическими нагрузками», — передают «Известия» слова депутатов. Как объясняют авторы инициативы, зачастую социальные педагоги работают с детьми, имеющими отклонения в психике, нарушающими общепринятые нормы поведения и даже закон. На директоров и их заместителей также возложена «колоссальная ответственность», дополняют представители Госдумы. По словам Лантровой, причиной обращения стали жалобы со стороны самих социальных педагогов, педагогический стаж которых не засчитывается для оформления досрочной пенсии. «Люди увольняются, потому что проблема не решается», — заключила парламентарий. На досрочный выход на пенсию сегодня могут рассчитывать россияне с длительным трудовым стажем, ранее рассказывала юрист Ирина Сивакова. Кроме того, осенью такая возможность появилась у граждан, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Также в начале ноября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.