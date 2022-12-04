В Польше обвинили украинскую пропаганду во лжи о «выплаченном» долге

В Польше назвали пропагандой сообщение, что украинцы потратили в Варшаве ту же сумму, что польские власти выплатили Киеву в качестве военной помощи. Об этом сообщает обозреватель Марек Троян.
Он рассказал, что украинское СМИ УНИАН опубликовало инфографику, в которой сказано, что сумма, потраченная украинцами в Польше за год, полностью окупает военную помощь от властей Польши. «Опубликованная инфографика содержит ложные данные и носит отчетливый пропагандистский характер», — указывает Троян в статье для Kresy.
В инфографике было сказано, что украинцы потратили 2,14 миллиарда евро. Однако по словам Марека Трояна, Польша отправила более трех миллиардов евро Украине в качестве военной помощи. Также, ссылая на агентство ECD, он напомнил, что Варшава потратила 8,36 миллиарда евро на содержание украинских беженцев.
Ранее URA.RU сообщало, что Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро. Помощь рассчитана на 2023 год и будет оказана «на очень льготных условиях». Спецоперация началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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В Польше назвали пропагандой сообщение, что украинцы потратили в Варшаве ту же сумму, что польские власти выплатили Киеву в качестве военной помощи. Об этом сообщает обозреватель Марек Троян. Он рассказал, что украинское СМИ УНИАН опубликовало инфографику, в которой сказано, что сумма, потраченная украинцами в Польше за год, полностью окупает военную помощь от властей Польши. «Опубликованная инфографика содержит ложные данные и носит отчетливый пропагандистский характер», — указывает Троян в статье для Kresy. В инфографике было сказано, что украинцы потратили 2,14 миллиарда евро. Однако по словам Марека Трояна, Польша отправила более трех миллиардов евро Украине в качестве военной помощи. Также, ссылая на агентство ECD, он напомнил, что Варшава потратила 8,36 миллиарда евро на содержание украинских беженцев. Ранее URA.RU сообщало, что Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро. Помощь рассчитана на 2023 год и будет оказана «на очень льготных условиях». Спецоперация началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.