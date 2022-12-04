Макрон назвал единственный способ разрешить конфликт на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поддерживает контакт с президентом России Владимиром Путиным. Этим он поделился в интервью телеканалу CBS News. По его мнению, сохранение канала с российским президентом — лучший способ разрешить конфликт на Украине.
«Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что, я считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — это сохранить этот прямой канал. Изоляция — это худшее, особенно для такого лидера, как он», — сказал Макрон в разговоре с журналистом телеканала.
Ранее президент Франции призвал Европу предоставить России гарантии безопасности. По его словам, такая мера станет частью разговоров о примирении. Он также заявлял о близких отношениях своей страны и России с культурной и исторической точек зрения.
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поддерживает контакт с президентом России Владимиром Путиным. Этим он поделился в интервью телеканалу CBS News. По его мнению, сохранение канала с российским президентом — лучший способ разрешить конфликт на Украине. «Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что, я считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — это сохранить этот прямой канал. Изоляция — это худшее, особенно для такого лидера, как он», — сказал Макрон в разговоре с журналистом телеканала. Ранее президент Франции призвал Европу предоставить России гарантии безопасности. По его словам, такая мера станет частью разговоров о примирении. Он также заявлял о близких отношениях своей страны и России с культурной и исторической точек зрения.