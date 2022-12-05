Курганским перевозчикам придется потратить 2 млрд рублей на транспортную реформу

Ответственных за новые автобусные маршруты в Кургане должны определить в декабре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Перевозчикам в Кургане на полное обновление автобусного парка во время транспортной реформы придется потратить более 2,1 млрд рублей. При этом перевозчики получат от мэрии максимум 45,5 млн рублей компенсации. Такая информация размещена в группе Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«На обновление всего парка в Кургане понадобится 2 135 218 000 рублей. Уже объявлены конкурсы по всем маршрутам новой сети. В конкурсах начальная максимальная цена контрактов составляет 45 473 942 рублей. Безусловно, сумма для бюджета чувствительная, но фактически на данную сумму перевозчики смогут приобрести 3 автобуса большого класса либо 6 автобусов среднего класса», — указано в сообщении.

По данным представителей организации, в рамках реформы перевозчикам придется потратить 448,5 млн рублей на 69 автобусов малого класса, 1 267 968 000 рублей на 156 автобусов среднего класса и 418,75 млн рублей на 25 автобусов большого класса.

В организации отметили, что среди перевозчиков есть мнение, что тариф и начальная цена контракта экономически не обоснованы, а предприниматели, «выигравшие в конкурсах и купившие новые автобусы в лизинг, просто не смогут обслуживать свой долг, после чего лизинговые компании заберут технику». При этом представители союза надеются, что специалисты качественно провели свою работу по обследованию маршрутной сети, а областной департамент цен и тарифов Курганской области тщательно провел расчет обоснования начальной цены контракта.

В 2023 году в Кургане появятся 40 новых автобусных маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. В декабре планируется подвести итоги конкурса, связанного с определением перевозчиков, которые будут отвечать за новые маршруты. Некоторые жители Кургана жалуются, что из-за транспортной реформы большему числу горожан придется ездить с пересадками, так как маршруты станут короче. Представители власти считают, что публикации с такими жалобами появляются в соцсетях с подачи перевозчиков, которые не планируют участвовать в новых конкурсах и хотят приостановить транспортную реформу.