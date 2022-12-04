Жительница Кургана подделывала справки для освобождения от физкультуры

05 декабря 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Курганский городской суд вынес приговор за подделку медицинских справок (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана подделывала справки для освобождения от физкультуры и продавала их. Курганский городской суд признал ее виновной в совершении пяти подобных преступлений. Информация об этом опубликована на официальном сайте областной прокуратуры. «Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 60-летней местной жительнице. Она признана виновной в подделке официальных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ)», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Суд установил, что в 2020 году женщина в своей квартире изготавливала поддельные справки о временной нетрудоспособности студента, учащегося, освобождение от физкультуры, прохождение периодического медицинского осмотра, паспорт здоровья. За эти документы она получала денежные вознаграждения. Женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU писало, что две жительницы Кургана подделали справки о прохождении медицинского осмотра. По данным судебных документов, они знали, что печати в справках являются поддельными и получены без прохождения медицинских осмотров.

Жительница Кургана подделывала справки для освобождения от физкультуры и продавала их. Курганский городской суд признал ее виновной в совершении пяти подобных преступлений. Информация об этом опубликована на официальном сайте областной прокуратуры. «Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 60-летней местной жительнице. Она признана виновной в подделке официальных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ)», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Суд установил, что в 2020 году женщина в своей квартире изготавливала поддельные справки о временной нетрудоспособности студента, учащегося, освобождение от физкультуры, прохождение периодического медицинского осмотра, паспорт здоровья. За эти документы она получала денежные вознаграждения. Женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU писало, что две жительницы Кургана подделали справки о прохождении медицинского осмотра. По данным судебных документов, они знали, что печати в справках являются поддельными и получены без прохождения медицинских осмотров.