Екатеринбуржцы заставили американцев уважать русских благодаря искусству

Художников из Екатеринбурга стали уважать в Америке после их участия в фестивале Burning Man

Работа Diptown сделала уральских художников узнаваемыми в Америке Фото: предоставлены художниками Шминке

Художники Ирина и Станислав Шминке из Екатеринбурга, которые в этом году стали участниками американского фестиваля Burning Man, получили уважение и признание от жителей США за свой арт-объект Diptown. После окончания фестиваля они остались работать в Америке, чтобы дальше продолжать развивать искусство. Об этом свердловчане рассказали корреспонденту URA.RU.

«Мы встречали только восторженные отзывы и даже после того, как Берн (Burning Man — прим. ред.) закончился, было несколько случаев, когда нам в США давали скидку за услуги, потому что узнавали, что мы построили Diptown. Сразу после Burning Man мы представляли часть объекта в Рино на международной художественной ярмарке», — признались художники. Также организаторы фестиваля и ярмарки постоянно интересовались, не было ли проблем у семьи Шминке из-за того, что они русские.

Художники уверяют, что ни с какой «отменой русских» они не сталкивались, но им пришлось справляться с финансовыми трудностями. «Были большие проблемы с финансовыми санкциями, наложенными на россиян. Проблемы вывода денег из России, проблемы жизни без платежных карт и систем переводов. Пришлось открывать счет в Турции, пользоваться криптовалютой», — заявили ребята.

Всего над работой, благодаря которой художники прославились в Америке, трудились 30 человек из США, России, Европы и Азии, все они добирались до фестиваля за свой счет. Объект строили весь август во время ливней с грозами.

«Такая погода, по словам жителей, была последний раз 15 лет назад, и мы тоже думали, что так не бывает в пустыне. Мы собирали объект под открытым небом, и под дождем не могли этого делать, из-за резких перемен от сырости к сухости у нас портились стройматериалы и приходилось постоянно ездить за новыми в ближайший город за 200 километров от ранчо. А первый склад материалов вообще был разрушен шквальным ветром и мини-торнадо», — рассказали художники.

Однако, несмотря на все сложности возведения арт-объекта, художникам и их команде удалось полностью воплотить весь замысел. В настоящее время Шминке все еще находятся в США и в следующем году планируют вновь участвовать в Burning Man.

Художники Ирина и Станислав Шминке из Екатеринбурга в 2020 году выиграли грант на участие в фестивале Burning man, который предполагает возведение необычных арт-объектов в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). Уральцы стали первыми русскими, которые попали в список победителей.

Монтировать арт-объект приходилось даже в ливни и грозы Фото: предоставлены художниками Шминке

Изначально объект строили на ранчо в нескольких километрах от пустыни Блэк-Рок, где проходит фестиваль. Но за неделю до официального старта мероприятия сборку перенесли в пустыню Фото: предоставлены художниками Шминке

Арт-объект Diptown — город, утонувший в песках, сделал узнаваемыми Ирину и Станислава Шминке Фото: предоставлены художниками Шминке