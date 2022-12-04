В Пермском крае пройдут внеплановые выборы депутатов

Четыре муниципальных депутата лишились мандатов в 2022 году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Весной 2023 года в Пермском крае пройдут довыборы в думы трех муниципалитетов. Как пояснили в пресс-службе крайизбиркома, депутаты в Осе, Добрянке и Чусовом досрочно сложили полномочия летом этого года.

«По закону довыборы должны состояться в течение года с момента прекращения полномочий. Таким образом, в нескольких муниципальных образованиях их нужно провести до единого дня голосования», — отметили в крайизбиркоме. Дата выборов пока не назначена.

Речь идет о четырех вакантных мандатах. Из них два — в Осе, по одному — в Добрянке и Чусовом. В Осе депутат Андрей Козицын не сдал декларацию о доходах, а Татьяна Батыркаева ушла по состоянию здоровья. Андрей Шитов в Добрянке указал неполные сведения о доходах, а Юрий Кондратьев в Чусовом также сложил полномочия, сославшись на самочувствие.

«Единая Россия» уже определилась со своими кандидатами на довыборы. На сайте реготделения говорится, что по итогам праймериз бороться за власть будут руководитель ГБУ Пермского края «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края» Дмитрий Антонов (Добрянка), заместитель начальника Пермского филиала ООО «Буровая компания „Евразия“» Олег Бочкарев (округ №9, Оса), индивидуальный предприниматель Марина Сухоплюева (округ №10, Оса), а также директор МБУК «Парк культуры и отдыха „Ермак“» Денис Рукавишников (Чусовой).

Единый день голосования в 2023 году намечен на 10 сентября. В этот день в крае будут выбирать думы муниципалитетов, которые первыми приняли участие в муниципальной реформе.