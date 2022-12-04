В Пермском крае ухудшилась демографическая ситуация

05 декабря 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

В Коми-округе по сравнению с 2005 годом население сократилось на 30 тысяч человек Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Власти Коми-Пермяцкого округа (Пермский край) подвели итоги развития территории спустя 17 лет после образования нового субъекта РФ — Пермского края. В статистических данных, которые приводятся на сайте министерства по делам округа, отмечается ухудшение демографической ситуации. «Демографическая ситуация: на 1 января 2022 года численность населения Коми-Пермяцкого округа составила 102,6 тыс. человек, что на 30,3 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2005 года», — отражено в итогах, которые приводит минКПО. Также местные власти отмечают, что в округе увеличился миграционный отток населения. В 2021 году он составил 984 человека (в 2005 году миграционная убыль составляла 67 человек). URA.RU также рассказывало, что на территории ухудшилась ситуация с рождаемостью, отмечается рост естественной убыли населения. В текущем году краевые власти приняли решение упразднить в Коми-Пермяцком округе сразу несколько деревень, поскольку в них никто не проживает. Пермский край был образован 2 декабря 2005 году путем объединения Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области. Образованию нового субъекта РФ предшествовал референдум, в котором приняли участие жители указанных субъектов.

Власти Коми-Пермяцкого округа (Пермский край) подвели итоги развития территории спустя 17 лет после образования нового субъекта РФ — Пермского края. В статистических данных, которые приводятся на сайте министерства по делам округа, отмечается ухудшение демографической ситуации. «Демографическая ситуация: на 1 января 2022 года численность населения Коми-Пермяцкого округа составила 102,6 тыс. человек, что на 30,3 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2005 года», — отражено в итогах, которые приводит минКПО. Также местные власти отмечают, что в округе увеличился миграционный отток населения. В 2021 году он составил 984 человека (в 2005 году миграционная убыль составляла 67 человек). URA.RU также рассказывало, что на территории ухудшилась ситуация с рождаемостью, отмечается рост естественной убыли населения. В текущем году краевые власти приняли решение упразднить в Коми-Пермяцком округе сразу несколько деревень, поскольку в них никто не проживает. Пермский край был образован 2 декабря 2005 году путем объединения Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области. Образованию нового субъекта РФ предшествовал референдум, в котором приняли участие жители указанных субъектов.