Bloomberg спрогнозировал «самое сильное падение экономики» в РФ

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Спад российской экономики произошел из-за наложенных санкций против России, пишет Bloomberg Фото:
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Самое мощное снижение экономики в России произойдет в начале следующего года. Об этом сообщает телеканал Bloomberg.

«Самый сильный спад экономики на территории РФ произойдет в начале 2023 года», — пишет Bloomberg. В издании отметили, что экономика России сократилась во втором квартале. Отметили, что это напрямую связано с санкциями, которые были наложены на РФ, после спецоперации на Украине, что привело к нарушению торговли и резкому падению внутреннего спроса.

Ранее в конференции Генассамблеи организации объединенных наций (ООН) по торговле и развитию (ЮНКТАД) говорилось, что ООН ожидает, что в 2023 году уровень российского ВВП вырастет на 1,3%. Также председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономическая ситуация в России складывается «лучше, чем изначально предполагалось», несмотря на сильное негативное влияние западных санкций.

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Самое мощное снижение экономики в России произойдет в начале следующего года. Об этом сообщает телеканал Bloomberg. «Самый сильный спад экономики на территории РФ произойдет в начале 2023 года», — пишет Bloomberg. В издании отметили, что экономика России сократилась во втором квартале. Отметили, что это напрямую связано с санкциями, которые были наложены на РФ, после спецоперации на Украине, что привело к нарушению торговли и резкому падению внутреннего спроса. Ранее в конференции Генассамблеи организации объединенных наций (ООН) по торговле и развитию (ЮНКТАД) говорилось, что ООН ожидает, что в 2023 году уровень российского ВВП вырастет на 1,3%. Также председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономическая ситуация в России складывается «лучше, чем изначально предполагалось», несмотря на сильное негативное влияние западных санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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