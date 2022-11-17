Bloomberg спрогнозировал «самое сильное падение экономики» в РФ

17 ноября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Спад российской экономики произошел из-за наложенных санкций против России, пишет Bloomberg Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Самое мощное снижение экономики в России произойдет в начале следующего года. Об этом сообщает телеканал Bloomberg. «Самый сильный спад экономики на территории РФ произойдет в начале 2023 года», — пишет Bloomberg. В издании отметили, что экономика России сократилась во втором квартале. Отметили, что это напрямую связано с санкциями, которые были наложены на РФ, после спецоперации на Украине, что привело к нарушению торговли и резкому падению внутреннего спроса. Ранее в конференции Генассамблеи организации объединенных наций (ООН) по торговле и развитию (ЮНКТАД) говорилось, что ООН ожидает, что в 2023 году уровень российского ВВП вырастет на 1,3%. Также председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономическая ситуация в России складывается «лучше, чем изначально предполагалось», несмотря на сильное негативное влияние западных санкций.

Самое мощное снижение экономики в России произойдет в начале следующего года. Об этом сообщает телеканал Bloomberg. «Самый сильный спад экономики на территории РФ произойдет в начале 2023 года», — пишет Bloomberg. В издании отметили, что экономика России сократилась во втором квартале. Отметили, что это напрямую связано с санкциями, которые были наложены на РФ, после спецоперации на Украине, что привело к нарушению торговли и резкому падению внутреннего спроса. Ранее в конференции Генассамблеи организации объединенных наций (ООН) по торговле и развитию (ЮНКТАД) говорилось, что ООН ожидает, что в 2023 году уровень российского ВВП вырастет на 1,3%. Также председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономическая ситуация в России складывается «лучше, чем изначально предполагалось», несмотря на сильное негативное влияние западных санкций.