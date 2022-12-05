Генсек ОДКБ заявил о важной миссии спецоперации РФ на Украине

Итоги спецоперации скажутся на безопасности всей Восточной Европы и Евразии. Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась на заседании Парламентской Ассамблеи организации в Москве.
«Безопасность всего Восточноевропейского региона <…> и вся архитектура международной безопасности, во многом будут зависеть от исхода СВО», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Также генсек отметил, что на безопасность повлияют и итоговые мирные договоренности по окончанию конфликта между РФ и Украиной. Зась подчеркнул, что также ожидается рост военной напряженности в Восточноевропейском регионе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что не сомневается в будущем и успехе, который ожидает Россию по окончанию спецоперации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса и демилитаризации страны.
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Итоги спецоперации скажутся на безопасности всей Восточной Европы и Евразии. Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась на заседании Парламентской Ассамблеи организации в Москве. «Безопасность всего Восточноевропейского региона <…> и вся архитектура международной безопасности, во многом будут зависеть от исхода СВО», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Также генсек отметил, что на безопасность повлияют и итоговые мирные договоренности по окончанию конфликта между РФ и Украиной. Зась подчеркнул, что также ожидается рост военной напряженности в Восточноевропейском регионе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что не сомневается в будущем и успехе, который ожидает Россию по окончанию спецоперации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса и демилитаризации страны.