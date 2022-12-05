На заправку, которую из-за взрыва газа в Нижневартовске проверяют следователи, поступали жалобы

На заправки «АртСевер» неоднократно поступали жалобы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

На сеть заправок газового оборудования «АртСевер», где накануне взрыва газа в пятиэтажке Нижневартовска заправлял баллон один из пострадавших жильцов, ранее поступали жалобы. Представитель регионального отделения Общероссийского народного фронта ХМАО Евгений Печерица сообщил корреспонденту URA.RU, что по запросу ОНФ заправку проверял Ростехнадзор, но не нашел нарушений.

«Летом ОНФ обращался в Ростехнадзор по поводу АГЗС „АртСевер“, на которую мы в числе других заправок получили жалобы жителей Нижневартовска. Заявитель указал на несоблюдение необходимых норм безопасности заправщиком. Ростехнадзор не выявил недостатков в работе АГЗС „АртСевер“», — уточнил Печерица.

На сеть заправочных станций жаловались и члены партии «За справедливость». Согласно документам, которые передал в распоряжение редакции представитель партии, к ним обратился предприниматель из Нижневартовска, который указал, что на заправках «АртСевер» не выдержано расстояние до дорог общего пользования, установлены одностенные надземные резервуары с газом в черте города, что запрещено, а также отсутствует проектная документация по установке АГЗС. «Мы направили все имеющиеся материалы в Ростехнадзор и Генеральную прокуратуру», — уточнили в партии.

Журналист URA.RU созвонился с руководством «АртСевера». Представитель АГЗС не подтвердил факт заправки баллона одним из пострадавших жильцов пятиэтажки. «На сотрудника было оказано давление, и ему пришлось сказать, что он заправлял баллон. Других подробностей раскрыть не могу», — сообщили в «АртСевере».

Ранее URA.RU писало об основной причине взрыва в жилом доме Нижневартовска. В следственном управлении ХМАО считают, что взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Осенью агентство писало о бизнесмене из Нижневартовска, который пожаловался на сеть нелегальных АГЗС в Генпрокуратуру.