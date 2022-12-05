Путин дал части россиян дополнительные выходные

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии новых выходных для родителей детей-инвалидов. Один из опекунов имеет право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц, а также на 24 дополнительных выходных раз в год. Об этом сообщаетсяна официальном интернет-портале правовой информации.
«Одному из родителей <…> для ухода за детьми инвалидами <…> предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, либо разделены между собой. <…> Однократно, в течении календарного года, допускается использование до 24 дня подряд», — уточняется в статье. Изменения внесены в статью 262 Трудового кодекса РФ.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации РФ ввел дополнительные выходные для части россиян. 30 ноября он одобрил закон о праве родителей детей-инвалидов на дополнительные выходные.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии новых выходных для родителей детей-инвалидов. Один из опекунов имеет право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц, а также на 24 дополнительных выходных раз в год. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «Одному из родителей <…> для ухода за детьми инвалидами <…> предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, либо разделены между собой. <…> Однократно, в течении календарного года, допускается использование до 24 дня подряд», — уточняется в статье. Изменения внесены в статью 262 Трудового кодекса РФ. Ранее сообщалось, что Совет Федерации РФ ввел дополнительные выходные для части россиян. 30 ноября он одобрил закон о праве родителей детей-инвалидов на дополнительные выходные.