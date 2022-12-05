Курганские власти выплатят по 100 000 рублей беженцам из Херсона

В курганском правительстве подписали постановление о мерах поддержки для беженцев из Херсона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Жители Херсона и Херсонской области, вынужденно переехавшие в Курганскую область, получат единовременные выплаты. Сумма составит 100 000 рублей. Соответствующее постановление, которое подписал губернатор Вадим Шумков, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке в Курганскую область на постоянное место жительства, предоставляются следующие меры соцподдержки: единовременная выплата в размере 100 000 рублей и социальная выплата на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов», — говорится в документе. Единовременную выплату можно потратить на покупку необходимого имущества.

В постановлении указано, что единовременная выплата предоставляется за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Они предоставлены Курганской области в рамках заключенных соглашений. Для получения этой меры поддержки беженцам, которые приедут в регион, необходимо будет обратиться в Главное управление социальной защиты населения региона или Многофункциональный центр (МФЦ).

Ранее URA.RU писало, что было принято постановление правительства Курганской области. Согласно ему, чиновникам в двойном размере оплатят командировки, которые будут проходить в ЛДНР.

Специальную военную операцию по защите населения Донбасса Россия проводит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, основными задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. После референдумов на освобожденных территориях в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий указ глава государства подписал 5 октября.