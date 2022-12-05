05 декабря 2022

Профессор вуза при правительстве: в России появится новый вид пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральное отделение почты во время карантина. Тюмень, почта, пенсия, деньги, наличные
Большинство россиян не сможет накопить на пенсию по системе Минфина, сказал Александр Сафонов Фото:
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Пенсионная реформа в России

Накопительную пенсию в России могут сменить индивидуальные инвестиционные счета, предложенные Минфином РФ. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Минфин анонсировал изменения накопительной системы пенсий. Она будет объединена с частной. Это инвестиционный счет, к которому человек будет обращаться самостоятельно. Либо будет привлекать к управлению банки, негосударственные пенсионные фонды или компании. Система накопительных пенсий прекратит свое существование», — сказал Александр Сафонов.

Профессор отметил, что россиянам будет сложно с помощью новой системы накопить на безбедную старость. «Нужно принять во внимание, что это не решает проблему. У работающих нет средств, чтобы накопить себе на пенсию в этой системе. Либо будут очень низкие отчисления. Это не даст никакого серьезного прироста в улучшении пенсии в будущем, либо просто инфляция опередит инвестиционные доходы, заработанные в негосударственных пенсионных фондах», — объяснил экономист.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ о продлении заморозки накопительной пенсии. Закон будет действовать до конца 2025 года.

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Накопительную пенсию в России могут сменить индивидуальные инвестиционные счета, предложенные Минфином РФ. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Минфин анонсировал изменения накопительной системы пенсий. Она будет объединена с частной. Это инвестиционный счет, к которому человек будет обращаться самостоятельно. Либо будет привлекать к управлению банки, негосударственные пенсионные фонды или компании. Система накопительных пенсий прекратит свое существование», — сказал Александр Сафонов. Профессор отметил, что россиянам будет сложно с помощью новой системы накопить на безбедную старость. «Нужно принять во внимание, что это не решает проблему. У работающих нет средств, чтобы накопить себе на пенсию в этой системе. Либо будут очень низкие отчисления. Это не даст никакого серьезного прироста в улучшении пенсии в будущем, либо просто инфляция опередит инвестиционные доходы, заработанные в негосударственных пенсионных фондах», — объяснил экономист. Ранее президент России Владимир Путин подписал документ о продлении заморозки накопительной пенсии. Закон будет действовать до конца 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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