Профессор вуза при правительстве: в России появится новый вид пенсий

06 декабря 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Большинство россиян не сможет накопить на пенсию по системе Минфина, сказал Александр Сафонов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Накопительную пенсию в России могут сменить индивидуальные инвестиционные счета, предложенные Минфином РФ. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Минфин анонсировал изменения накопительной системы пенсий. Она будет объединена с частной. Это инвестиционный счет, к которому человек будет обращаться самостоятельно. Либо будет привлекать к управлению банки, негосударственные пенсионные фонды или компании. Система накопительных пенсий прекратит свое существование», — сказал Александр Сафонов. Профессор отметил, что россиянам будет сложно с помощью новой системы накопить на безбедную старость. «Нужно принять во внимание, что это не решает проблему. У работающих нет средств, чтобы накопить себе на пенсию в этой системе. Либо будут очень низкие отчисления. Это не даст никакого серьезного прироста в улучшении пенсии в будущем, либо просто инфляция опередит инвестиционные доходы, заработанные в негосударственных пенсионных фондах», — объяснил экономист. Ранее президент России Владимир Путин подписал документ о продлении заморозки накопительной пенсии. Закон будет действовать до конца 2025 года.

Накопительную пенсию в России могут сменить индивидуальные инвестиционные счета, предложенные Минфином РФ. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Минфин анонсировал изменения накопительной системы пенсий. Она будет объединена с частной. Это инвестиционный счет, к которому человек будет обращаться самостоятельно. Либо будет привлекать к управлению банки, негосударственные пенсионные фонды или компании. Система накопительных пенсий прекратит свое существование», — сказал Александр Сафонов. Профессор отметил, что россиянам будет сложно с помощью новой системы накопить на безбедную старость. «Нужно принять во внимание, что это не решает проблему. У работающих нет средств, чтобы накопить себе на пенсию в этой системе. Либо будут очень низкие отчисления. Это не даст никакого серьезного прироста в улучшении пенсии в будущем, либо просто инфляция опередит инвестиционные доходы, заработанные в негосударственных пенсионных фондах», — объяснил экономист. Ранее президент России Владимир Путин подписал документ о продлении заморозки накопительной пенсии. Закон будет действовать до конца 2025 года.