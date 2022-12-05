В Челябинской области инспекторы ЦВО обучили военных водителей

Военнослужащие (территориальной) военной автоинспекции Центрального военного округа (ВАИ ЦВО) провели занятия по соблюдению требований безопасности с военными водителями в Челябинской области. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ЦВО.
«В ходе занятия военные автоинспекторы напомнили водителям о правилах дорожного движения на дорогах общего пользованиях и требованиях о перевозке личного состава. Помимо этого, сотрудники ЦВО напомнили о соблюдении скоростного режима в условиях ограниченной видимости в связи с погодными условиями и особенностях управления транспортным средством в зимний период времени», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.
Кроме того, военные автоинспекторы проверили техническое состояние автомобилей, средства пожаротушения и аптечки первой помощи. Также они ответили на вопросы водителей.
Центральный военный округ — военно-административная единица Вооруженных сил РФ, объединяющая соединения, воинские части, учреждения и другие структуры Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Штаб округа находится в Екатеринбурге. Командующий ЦВО (с ноября 2017) — генерал-полковник, Герой России Александр Лапин. Врио командующего ЦВО в настоящее время является генерал-майор Александр Линьков.
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