05 декабря 2022

В Челябинской области инспекторы ЦВО обучили военных водителей

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Инспекторы напомнили водителям о требованиях к перевозке личного состава и особенностях управления автомобилем зимой Фото:

Военнослужащие (территориальной) военной автоинспекции Центрального военного округа (ВАИ ЦВО) провели занятия по соблюдению требований безопасности с военными водителями в Челябинской области. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ЦВО.

«В ходе занятия военные автоинспекторы напомнили водителям о правилах дорожного движения на дорогах общего пользованиях и требованиях о перевозке личного состава. Помимо этого, сотрудники ЦВО напомнили о соблюдении скоростного режима в условиях ограниченной видимости в связи с погодными условиями и особенностях управления транспортным средством в зимний период времени», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

Кроме того, военные автоинспекторы проверили техническое состояние автомобилей, средства пожаротушения и аптечки первой помощи. Также они ответили на вопросы водителей.

Центральный военный округ — военно-административная единица Вооруженных сил РФ, объединяющая соединения, воинские части, учреждения и другие структуры Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Штаб округа находится в Екатеринбурге. Командующий ЦВО (с ноября 2017) — генерал-полковник, Герой России Александр Лапин. Врио командующего ЦВО в настоящее время является генерал-майор Александр Линьков.

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Военнослужащие (территориальной) военной автоинспекции Центрального военного округа (ВАИ ЦВО) провели занятия по соблюдению требований безопасности с военными водителями в Челябинской области. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ЦВО. «В ходе занятия военные автоинспекторы напомнили водителям о правилах дорожного движения на дорогах общего пользованиях и требованиях о перевозке личного состава. Помимо этого, сотрудники ЦВО напомнили о соблюдении скоростного режима в условиях ограниченной видимости в связи с погодными условиями и особенностях управления транспортным средством в зимний период времени», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. Кроме того, военные автоинспекторы проверили техническое состояние автомобилей, средства пожаротушения и аптечки первой помощи. Также они ответили на вопросы водителей. Центральный военный округ — военно-административная единица Вооруженных сил РФ, объединяющая соединения, воинские части, учреждения и другие структуры Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Штаб округа находится в Екатеринбурге. Командующий ЦВО (с ноября 2017) — генерал-полковник, Герой России Александр Лапин. Врио командующего ЦВО в настоящее время является генерал-майор Александр Линьков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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