В ЦВО определились с руководителем на время отпуска генерала Лапина

03 ноября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

На время отпуска генерал-полковника Лапина его обязанности выполняет генерал-майор Линьков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командовать войсками Центрального военного округа (ЦВО) на время отсутствия генерал-полковника, Героя России Александра Лапина станет начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе округа. «Временно исполняющий обязанности [командующего войсками ЦВО] Линьков», — кратко ответили на вопрос корреспондента в пресс-службе. В новом статусе генерал-майор впервые предстал на совещании в полпредстве президента в УрФО в четверг, 3 ноября. Его пригласили на встречу полпреда Владимира Якушева с руководителями добровольческих организаций. Ранее в некоторых telegram-каналах появилась неофициальная информация, что генерал-полковник Александр Лапин, командовавший группировкой российских войск «Центр» в СВО, снят с должности. Комментируя это, источник в Минобороны пояснил URA.RU, что военачальник взял трехнедельный отпуск. Его Лапин проводит в Екатеринбурге, где находится штаб ЦВО. Вместо генерал-полковника руководить группировкой «Центр» назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Командовать войсками Центрального военного округа (ЦВО) на время отсутствия генерал-полковника, Героя России Александра Лапина станет начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе округа. «Временно исполняющий обязанности [командующего войсками ЦВО] Линьков», — кратко ответили на вопрос корреспондента в пресс-службе. В новом статусе генерал-майор впервые предстал на совещании в полпредстве президента в УрФО в четверг, 3 ноября. Его пригласили на встречу полпреда Владимира Якушева с руководителями добровольческих организаций. Ранее в некоторых telegram-каналах появилась неофициальная информация, что генерал-полковник Александр Лапин, командовавший группировкой российских войск «Центр» в СВО, снят с должности. Комментируя это, источник в Минобороны пояснил URA.RU, что военачальник взял трехнедельный отпуск. Его Лапин проводит в Екатеринбурге, где находится штаб ЦВО. Вместо генерал-полковника руководить группировкой «Центр» назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.