Захарова: о передаче контроля над ЗАЭС не может быть и речи

05 декабря 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Мария Захарова сообщила, что Запорожская АЭС контролируется Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине О передаче Россией контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) не может быть речи. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи», — рассказал Захарова РИА Новости. Она уточнила, что станция контролируется Россией и располагается на российской территории. Захарова подчеркнула, что только РФ способна обеспечить ядерную безопасность электростанции. Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал условие для соглашения Москвы и Киева по ЗАЭС. Для этого необходимо прекратить обстрелы на территории Запорожской АЭС и вывести оттуда войска.

О передаче Россией контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) не может быть речи. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи», — рассказал Захарова РИА Новости. Она уточнила, что станция контролируется Россией и располагается на российской территории. Захарова подчеркнула, что только РФ способна обеспечить ядерную безопасность электростанции. Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал условие для соглашения Москвы и Киева по ЗАЭС. Для этого необходимо прекратить обстрелы на территории Запорожской АЭС и вывести оттуда войска.