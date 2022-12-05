05 декабря 2022

Захарова: о передаче контроля над ЗАЭС не может быть и речи

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова сообщила, что Запорожская АЭС контролируется Россией Фото:
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О передаче Россией контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) не может быть речи. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи», — рассказал Захарова РИА Новости. Она уточнила, что станция контролируется Россией и располагается на российской территории. Захарова подчеркнула, что только РФ способна обеспечить ядерную безопасность электростанции.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал условие для соглашения Москвы и Киева по ЗАЭС. Для этого необходимо прекратить обстрелы на территории Запорожской АЭС и вывести оттуда войска.

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О передаче Россией контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) не может быть речи. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи», — рассказал Захарова РИА Новости. Она уточнила, что станция контролируется Россией и располагается на российской территории. Захарова подчеркнула, что только РФ способна обеспечить ядерную безопасность электростанции. Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал условие для соглашения Москвы и Киева по ЗАЭС. Для этого необходимо прекратить обстрелы на территории Запорожской АЭС и вывести оттуда войска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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