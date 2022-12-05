Захарова: о передаче контроля над ЗАЭС не может быть и речи

Мария Захарова сообщила, что Запорожская АЭС контролируется Россией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
О передаче Россией контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) не может быть речи. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи», — рассказал Захарова РИА Новости. Она уточнила, что станция контролируется Россией и располагается на российской территории. Захарова подчеркнула, что только РФ способна обеспечить ядерную безопасность электростанции.
Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал условие для соглашения Москвы и Киева по ЗАЭС. Для этого необходимо прекратить обстрелы на территории Запорожской АЭС и вывести оттуда войска.