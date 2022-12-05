FT: Турция пострадала из-за введения Западом потолка цен на российскую нефть

06 декабря 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

У берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после ограничения цен на нефть из РФ, Анкара требует нового подтверждения страховки. Об этом сообщает газета Financial Times. «В турецких водах образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как западные державы ввели „потолок цен“ на российскую нефть, а власти Анкары потребовали от страховщиков обещания, что любые суда, проходящие через ее проливы, будут полностью застрахованы», — сообщает газета . Вместе с тем журналисты отметили, что РФ пообещала продолжать экспортировать свою нефть, даже если она будет отрезана от западных страховых рынков. Ранее в Еврокомиссии заявили, что с 5 декабря баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов, — к такому решению пришли страны G7, ЕС и Австралия. Москва не примет ценовой потолок на российскую нефть, сообщили в Кремле.

У берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после ограничения цен на нефть из РФ, Анкара требует нового подтверждения страховки. Об этом сообщает газета Financial Times. «В турецких водах образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как западные державы ввели „потолок цен“ на российскую нефть, а власти Анкары потребовали от страховщиков обещания, что любые суда, проходящие через ее проливы, будут полностью застрахованы», — сообщает газета. Вместе с тем журналисты отметили, что РФ пообещала продолжать экспортировать свою нефть, даже если она будет отрезана от западных страховых рынков. Ранее в Еврокомиссии заявили, что с 5 декабря баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов, — к такому решению пришли страны G7, ЕС и Австралия. Москва не примет ценовой потолок на российскую нефть, сообщили в Кремле.