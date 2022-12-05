Белый дом оценил реакцию РФ на введение потолка цен на нефть

Белый дом: США не удивлены реакцией Москвы на введение потолка цен на нефть

Белый дом заявил, что не удивлен реакцией Москвы на введение потолка цен на нефть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти США не удивлены реакции России на установление странами G7 и Австралией предельной цены за баррель нефти на уровне 60 долларов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции и таким заявлениям», — заявила Жан-Пьер в ходе брифинга, передает РИА Новости. По ее словам, задача Вашингтона состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что с 5 декабря баррель нефти из РФ будет стоить не выше 60 долларов, — к такому решению пришли страны G7, ЕС и Австралия. Позже в Кремле ответили, что РФ не признает решение Европы об установлении потолка цен на российскую нефть.