Американцы резко изменили позицию по переговорам России и Украины

06 декабря 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

США должны призывать Украину заключить мир, требуют американцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Соединенных Штатов должны призвать Украину как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на опрос простых американцев, которые поддержали это требование. «США должны призывать Украину заключить мир как можно скорее. Это нужно, чтобы издержки для американских домохозяйств не были столь велики, даже если это означает, что Украина потеряет какие-то территории», — пишет газета . Отмечается, что данную позицию в ноябре поддержали уже 47% респондентов. Тогда как в июле такой подход считали правильным 38% участников социологического исследования. Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не видят смысла давить на Украину ради ее переговоров с Россией. По его словам, никто не хочет окончания спецоперации, кроме украинского народа и правительства.

Власти Соединенных Штатов должны призвать Украину как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на опрос простых американцев, которые поддержали это требование. «США должны призывать Украину заключить мир как можно скорее. Это нужно, чтобы издержки для американских домохозяйств не были столь велики, даже если это означает, что Украина потеряет какие-то территории», — пишет газета. Отмечается, что данную позицию в ноябре поддержали уже 47% респондентов. Тогда как в июле такой подход считали правильным 38% участников социологического исследования. Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не видят смысла давить на Украину ради ее переговоров с Россией. По его словам, никто не хочет окончания спецоперации, кроме украинского народа и правительства.