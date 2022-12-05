05 декабря 2022
04 декабря 2022

Тюменские фермеры закрывают бизнес из-за отсутствия господдержки

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет трех дум Тюменской области. Тобольск, корова, животноводство, фермерское хозяйство, сельское хозяйство
Содержание мясной фермы обходится дороже с каждым годом, рассказывают тюменские аграрии Фото:

Фермеры Армизонского района Тюменской области намерены закрывать хозяйства и искать другие источники прибыли из-за отсутствия должной господдержки. Такой информацией в разговоре с URA.RU поделился предприниматель-животновод из села Иваново Уразбай Иманбеков.

«Еще два года назад компенсировали часть расходов, по 4000 рублей на корову. Мы могли на эти деньги ГСМ покупать хотя бы. Сейчас такой поддержки у нас нет. Людям кажется, что мы тут гребем деньги лопатой. На самом деле давно уже работаем в минус», — поделился фермер. Он добавил, что готов отказаться от бизнеса. По словам фермера, к такому же решению пришли еще четыре владельца мясных хозяйств.

В администрации Армизонского района подтвердили, что субсидия была отменена еще в январе 2021 года. Причины — сокращение бюджета и неэффективность производства. «За период существования данной финподдержки показатели результата предоставления субсидии снизились (нет прироста поголовья, нет увеличения производства мяса)», — сообщил глава района Александр Робканов.

Он добавил, что в 2023 году новых мер поддержки мясного животноводства ждать не стоит. URA.RU направило запрос о существующих и планируемых мерах господдержки в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее у тюменских аграриев уже возникали трудности с поставками запчастей. Логистику нарушили санкции, введенные США и странами ЕС против России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Фермеры Армизонского района Тюменской области намерены закрывать хозяйства и искать другие источники прибыли из-за отсутствия должной господдержки. Такой информацией в разговоре с URA.RU поделился предприниматель-животновод из села Иваново Уразбай Иманбеков. «Еще два года назад компенсировали часть расходов, по 4000 рублей на корову. Мы могли на эти деньги ГСМ покупать хотя бы. Сейчас такой поддержки у нас нет. Людям кажется, что мы тут гребем деньги лопатой. На самом деле давно уже работаем в минус», — поделился фермер. Он добавил, что готов отказаться от бизнеса. По словам фермера, к такому же решению пришли еще четыре владельца мясных хозяйств. В администрации Армизонского района подтвердили, что субсидия была отменена еще в январе 2021 года. Причины — сокращение бюджета и неэффективность производства. «За период существования данной финподдержки показатели результата предоставления субсидии снизились (нет прироста поголовья, нет увеличения производства мяса)», — сообщил глава района Александр Робканов. Он добавил, что в 2023 году новых мер поддержки мясного животноводства ждать не стоит. URA.RU направило запрос о существующих и планируемых мерах господдержки в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее у тюменских аграриев уже возникали трудности с поставками запчастей. Логистику нарушили санкции, введенные США и странами ЕС против России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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