Тюменские фермеры закрывают бизнес из-за отсутствия господдержки

Содержание мясной фермы обходится дороже с каждым годом, рассказывают тюменские аграрии Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Фермеры Армизонского района Тюменской области намерены закрывать хозяйства и искать другие источники прибыли из-за отсутствия должной господдержки. Такой информацией в разговоре с URA.RU поделился предприниматель-животновод из села Иваново Уразбай Иманбеков.

«Еще два года назад компенсировали часть расходов, по 4000 рублей на корову. Мы могли на эти деньги ГСМ покупать хотя бы. Сейчас такой поддержки у нас нет. Людям кажется, что мы тут гребем деньги лопатой. На самом деле давно уже работаем в минус», — поделился фермер. Он добавил, что готов отказаться от бизнеса. По словам фермера, к такому же решению пришли еще четыре владельца мясных хозяйств.

В администрации Армизонского района подтвердили, что субсидия была отменена еще в январе 2021 года. Причины — сокращение бюджета и неэффективность производства. «За период существования данной финподдержки показатели результата предоставления субсидии снизились (нет прироста поголовья, нет увеличения производства мяса)», — сообщил глава района Александр Робканов.

Он добавил, что в 2023 году новых мер поддержки мясного животноводства ждать не стоит. URA.RU направило запрос о существующих и планируемых мерах господдержки в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее у тюменских аграриев уже возникали трудности с поставками запчастей. Логистику нарушили санкции, введенные США и странами ЕС против России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.