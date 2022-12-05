05 декабря 2022

Врачи оценили состояние подростков, пострадавших из-за поножовщины в школе Нижневартовска

Депздрав ХМАО: школьник, пострадавший в поножовщине, находится в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Верхняя Пышма, прием у врача, участковый врач, терапевт, врач
Обоих подростков доставили в медучреждение Фото:

Подросток, который пострадал во время поножовщины в 21-й школе Нижневартовска (ХМАО), находится в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшего также госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Двое подростков доставлены в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу. Состояние одного мальчика крайне тяжелое. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Второй ребенок в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет», — сообщили агентству в ведомстве.

Поножовщина в 21-й школе произошла 6 декабря около восьми утра. Один из учеников нанес другому ножевые ранения. На месте работают правоохранительные органы, однако образовательный процесс в школе не приостановлен. Прокуратура также организовала проверку.

Ранее URA.RU рассказывало, что причиной поножовщины в школе №21 Нижневартовска, возможно, стал затяжной конфликт. Ссора между учениками произошла в тамбуре учреждения, еще до прохода через металлодетекторы, поэтому нож и не был обнаружен.

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Подросток, который пострадал во время поножовщины в 21-й школе Нижневартовска (ХМАО), находится в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшего также госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Двое подростков доставлены в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу. Состояние одного мальчика крайне тяжелое. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Второй ребенок в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет», — сообщили агентству в ведомстве. Поножовщина в 21-й школе произошла 6 декабря около восьми утра. Один из учеников нанес другому ножевые ранения. На месте работают правоохранительные органы, однако образовательный процесс в школе не приостановлен. Прокуратура также организовала проверку. Ранее URA.RU рассказывало, что причиной поножовщины в школе №21 Нижневартовска, возможно, стал затяжной конфликт. Ссора между учениками произошла в тамбуре учреждения, еще до прохода через металлодетекторы, поэтому нож и не был обнаружен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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