Врачи оценили состояние подростков, пострадавших из-за поножовщины в школе Нижневартовска

Подросток, который пострадал во время поножовщины в 21-й школе Нижневартовска (ХМАО), находится в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшего также госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«Двое подростков доставлены в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу. Состояние одного мальчика крайне тяжелое. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Второй ребенок в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет», — сообщили агентству в ведомстве.
Поножовщина в 21-й школе произошла 6 декабря около восьми утра. Один из учеников нанес другому ножевые ранения. На месте работают правоохранительные органы, однако образовательный процесс в школе не приостановлен. Прокуратура также организовала проверку.
Ранее URA.RU рассказывало, что причиной поножовщины в школе №21 Нижневартовска, возможно, стал затяжной конфликт. Ссора между учениками произошла в тамбуре учреждения, еще до прохода через металлодетекторы, поэтому нож и не был обнаружен.
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