05 декабря 2022
04 декабря 2022
03 декабря 2022

Поджигатель вагона в ЯНАО пройдет принудительное лечение

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, решетка, замок, душевнобольной
Злоумышленник из Пермского края находится в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь Фото:

Злоумышленник из Пермского края, который поджег пассажирский вагон поезда Новый Уренгой — Оренбург, находится в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Об этом сказано в сообщении официального telegram-канала Уральской транспортной прокуратуры.

«Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры, применил к злоумышленнику принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Постановление суда в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.

В июне этого года злоумышленник, будучи в состоянии наркотического опьянения, угрожал проводникам состава, а после поджег железнодорожный вагон. По информации транспортной прокуратуры, общий материальный ущерб составил более 2,9 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО раскрыли детали самого резонансного ЧП на железной дороге. Подозреваемый сначала угрожал попутчикам и персоналу физической силой, а после поджег вагон пассажирского поезда.

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Злоумышленник из Пермского края, который поджег пассажирский вагон поезда Новый Уренгой — Оренбург, находится в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Об этом сказано в сообщении официального telegram-канала Уральской транспортной прокуратуры. «Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры, применил к злоумышленнику принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Постановление суда в законную силу не вступило», — говорится в сообщении. В июне этого года злоумышленник, будучи в состоянии наркотического опьянения, угрожал проводникам состава, а после поджег железнодорожный вагон. По информации транспортной прокуратуры, общий материальный ущерб составил более 2,9 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО раскрыли детали самого резонансного ЧП на железной дороге. Подозреваемый сначала угрожал попутчикам и персоналу физической силой, а после поджег вагон пассажирского поезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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