В «Росэнергоатоме» опровергли сдачу Запорожской АЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергод
Переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ невозможен, сообщил Ренат Карчаа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переход Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контроль международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) невозможен. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован. Это в принципе невозможно», — заявил Карчаа. Его слова приводит РИА Новости. Ранее МАГАТЭ призвало Россию отказаться от ЗАЭС.

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Переход Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контроль международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) невозможен. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован. Это в принципе невозможно», — заявил Карчаа. Его слова приводит РИА Новости. Ранее МАГАТЭ призвало Россию отказаться от ЗАЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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