В «Росэнергоатоме» опровергли сдачу Запорожской АЭС

Переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ невозможен, сообщил Ренат Карчаа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Переход Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контроль международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) невозможен. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
«Переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован. Это в принципе невозможно», — заявил Карчаа. Его слова приводит РИА Новости. Ранее МАГАТЭ призвало Россию отказаться от ЗАЭС.