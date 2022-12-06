Курганцы нашли, где дешевле отдохнуть на новогодних праздниках

Жители Курганской области едут за дешевым новогодним отдыхом в Петербург и Тюмень

06 декабря 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Бюджетные варианты новогоднего отдыха для двоих можно найти за 50 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы из бюджетных направлений для новогоднего отдыха чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Сочи и Тюмень. Расценки на заграничный отдых значительно выше, чем на Родине. Об этом сообщают представители турагентств. «Самые популярные из бюджетных направлений — Санкт-Петербург, Сочи и Тюмень. Выходные с 3 по 7 января в этих городах вдвоем можно провести за 50 тысяч рублей с учетом трансфера и проживания», — пишет telegram-канал «Курганистан» со ссылкой на агентство Go! Touristic. Улететь в эти дни в другие страны выйдет значительно дороже. Например, отдых в Египте обойдется в 135 тыс. рублей за двоих, в Таиланде — от 150 тыс., в Индии — от 160 тыс. В стоимость входят перелет, отель и страховка. При этом в турагентствах отмечают, что отдых в эти даты обходится дороже, чем обычно. «Новогодние туры и даты не бывают дешевыми, они всегда дорогие, даже на отдых в наших регионах», — рассказала URA.RU гендиректор турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова. Ранее стало известно, что большинство курганцев, которые хотят отмечать Новый год не в своем регионе, не планируют это делать за границей. Обычно они выбирают Москву и Санкт-Петербург.

Курганцы из бюджетных направлений для новогоднего отдыха чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Сочи и Тюмень. Расценки на заграничный отдых значительно выше, чем на Родине. Об этом сообщают представители турагентств. «Самые популярные из бюджетных направлений — Санкт-Петербург, Сочи и Тюмень. Выходные с 3 по 7 января в этих городах вдвоем можно провести за 50 тысяч рублей с учетом трансфера и проживания», — пишет telegram-канал «Курганистан» со ссылкой на агентство Go! Touristic. Улететь в эти дни в другие страны выйдет значительно дороже. Например, отдых в Египте обойдется в 135 тыс. рублей за двоих, в Таиланде — от 150 тыс., в Индии — от 160 тыс. В стоимость входят перелет, отель и страховка. При этом в турагентствах отмечают, что отдых в эти даты обходится дороже, чем обычно. «Новогодние туры и даты не бывают дешевыми, они всегда дорогие, даже на отдых в наших регионах», — рассказала URA.RU гендиректор турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова. Ранее стало известно, что большинство курганцев, которые хотят отмечать Новый год не в своем регионе, не планируют это делать за границей. Обычно они выбирают Москву и Санкт-Петербург.