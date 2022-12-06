В Кремле согласились с позицией США по поводу перемирия

На данный момент нет перспектив переговоров, заявил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Конфликт России и Украины должен завершиться долгосрочным миром. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В этом он согласился с заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена.
«То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, с этим можно согласиться. Но что касается перспектив переговоров, мы их не видим в настоящий момент», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что в США надеются увидеть справедливый и длительный мир на Украине при помощи переговоров. Об этом заявлял госсекретарь Энтони Блинкен.