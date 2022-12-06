В Кремле согласились с позицией США по поводу перемирия

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
На данный момент нет перспектив переговоров, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт России и Украины должен завершиться долгосрочным миром. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В этом он согласился с заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена.

«То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, с этим можно согласиться. Но что касается перспектив переговоров, мы их не видим в настоящий момент», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в США надеются увидеть справедливый и длительный мир на Украине при помощи переговоров. Об этом заявлял госсекретарь Энтони Блинкен.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликт России и Украины должен завершиться долгосрочным миром. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В этом он согласился с заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена. «То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, с этим можно согласиться. Но что касается перспектив переговоров, мы их не видим в настоящий момент», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в США надеются увидеть справедливый и длительный мир на Украине при помощи переговоров. Об этом заявлял госсекретарь Энтони Блинкен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus
Загрузка...