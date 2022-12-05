Груз весом две тонны будет доставлен бойцам 11 декабря 2022 (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинские волонтеры отправили через Белгородскую область на фронт две тонны груза, в числе которых дизельные теплопушки и гайковерты. Как рассказала URA.RU волонтер Надежда Солдатенкова, посылка адресно будет отправлена трем подразделениям: пехоте, ремонтной бригаде и автобатальону «Луганск».

«Груз весом в 2 тонны мы отправляем через транспортную компанию „Кит“, которая очень нам помогает. Помощь, которая предназначена для трех подразделений — нашей пехоты, ремонтной бригады и автобатальона „Луганск“, идет на Белгород, откуда забирают и уже везут на место», — поделилась Солдатенкова.

Вещи собирали по запросу от военнослужащих. По словам Солдатенковой, чаще ребята запрашивали технику и инструменты. В зону СВО были отправлены: автомобильные рации, генераторы, гайковерты, шланги для подкачки шин для камазов «Урал», наборы гаечных и крестообразных ключей, перчатки, налобные фонарики, ВД-шки, и специальная одежда. Также на фронте очень востребованы печки-щепочницы и теплые вещи. Груз будет доставлен на фронт 11 декабря 2022.

Ранее врач из Челябинска рассказала губернатору про свой чат для мобилизованных. Солдатенкова сообщила Алексею Текслеру, что telegram-канал был создан 5 июля для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Затем через него челябинцы стали отправлять помощь военнослужащим из Челябинска.

Вещи собирали по запросу от военнослужащих Фото: Надежда Солдатенкова

Чаще всего запросы от бойцов приходили на технику и инструменты Фото: Надежда Солдатенкова

Посылка адресно будет отправлена трем подразделениям: пехоте, ремонтной бригаде и автобатальону «Луганск» Фото: Надежда Солдатенкова

Груз бойцы получат адресно 11 декабря 2022 Фото: Надежда Солдатенкова