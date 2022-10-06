06 октября 2022

Врач из Челябинска рассказала губернатору про свой чат для мобилизованных. Фото, видео

Врач из Челябинска создала чат для поддержки мобилизованных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в региональом штабе «МЫВМЕСТЕ». Челябинск , текслер алексей, булыгина дарья
Собранные деньги и снаряжение волонтеры адресно отправляют в учебный центр или на фронт Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Врач из Челябинска Надежда Солдатенкова создала рабочий чат в telegram-канале для поддержки мобилизованных. Об этом она сообщила губернатору Алексею Текслеру 7 октября во время его визита в волонтерский штаб «МЫВМЕСТЕ», передает корреспондент URA.RU.

«В чате почти тысяча подписчиков. Люди отзываются, и я очень благодарна всем за финансовую помощь. Принимаем также медицинские аптечки, собираем теплые вещи: куртки, ботинки, берцы теплые, шапки и перчатки», — сообщила URA.RU волонтер.

Солдатенкова рассказала Текслеру, что telegram-канал был создан 5 июля для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР. После объявления мобилизации в чате заметно увеличилось количество подписчиков.

Волонтеры отметили, что работают по запросам самих мобилизованных. Собранные деньги и снаряжение они адресно отправляют в учебный центр или на фронт. В ходе визита в волонтерский штаб глава региона напомнил о необходимости оказания помощи семье каждого мобилизованного.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных.

Отправка мобилизованных. Курган
Волонтеры работают по запросам самих мобилизованных
Фото:

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Врач из Челябинска Надежда Солдатенкова создала рабочий чат в telegram-канале для поддержки мобилизованных. Об этом она сообщила губернатору Алексею Текслеру 7 октября во время его визита в волонтерский штаб «МЫВМЕСТЕ», передает корреспондент URA.RU. «В чате почти тысяча подписчиков. Люди отзываются, и я очень благодарна всем за финансовую помощь. Принимаем также медицинские аптечки, собираем теплые вещи: куртки, ботинки, берцы теплые, шапки и перчатки», — сообщила URA.RU волонтер. Солдатенкова рассказала Текслеру, что telegram-канал был создан 5 июля для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР. После объявления мобилизации в чате заметно увеличилось количество подписчиков. Волонтеры отметили, что работают по запросам самих мобилизованных. Собранные деньги и снаряжение они адресно отправляют в учебный центр или на фронт. В ходе визита в волонтерский штаб глава региона напомнил о необходимости оказания помощи семье каждого мобилизованного. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...