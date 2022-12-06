В Кургане обсуждают прибавку к зарплатам заместителей губернатора

07 декабря 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

В курганской области обсуждают возможные дополнительные выплаты для высокопоставленных чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В следующем году на дополнительные выплаты заместителям губернатора Курганской области планируют направить около семи миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. По их словам, соответствующая сумма прописана в законопроекте регионально бюджета на 2023 год. В пресс-службе правительства региона в ответ на редакционный запрос URA.RU сообщили, что подобного решения не принималось. «Шесть заместителей губернатора Курганской области в следующем году могут получить прибавку к заработной плате. На эти цели заложили семь миллионов рублей», — рассказал инсайдер. Другой источник из политического окружения подчеркнул, что финансирование на эти цели заложено в проекте регионального бюджета. В законопроекте бюджета, опубликованном на сайте региональной думы, на следующий год на статью «Функционирование высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» планируют потратить 231 млн 110 тысяч рублей. Это на 7,8 миллионов больше, чем было изначально заложено в этом году. В департаменте информационной политики Курганской области со ссылкой на данные департамента финансов уточнили, что решения по увеличению зарплат заместителям губернатора не принималось. «Роста расходов по указанным статьям не планируется», — говорится в ответе властей. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году на губернатора запланировали потратить на 747 тысяч больше, чем в этом году. Сумма расходов на следующий год составляет более 6,6 млн рублей. В целом, в следующем году курганские власти запланировали сократить расходы региональной казны на 3,5 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В следующем году на дополнительные выплаты заместителям губернатора Курганской области планируют направить около семи миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. По их словам, соответствующая сумма прописана в законопроекте регионально бюджета на 2023 год. В пресс-службе правительства региона в ответ на редакционный запрос URA.RU сообщили, что подобного решения не принималось. «Шесть заместителей губернатора Курганской области в следующем году могут получить прибавку к заработной плате. На эти цели заложили семь миллионов рублей», — рассказал инсайдер. Другой источник из политического окружения подчеркнул, что финансирование на эти цели заложено в проекте регионального бюджета. В законопроекте бюджета, опубликованном на сайте региональной думы, на следующий год на статью «Функционирование высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» планируют потратить 231 млн 110 тысяч рублей. Это на 7,8 миллионов больше, чем было изначально заложено в этом году. В департаменте информационной политики Курганской области со ссылкой на данные департамента финансов уточнили, что решения по увеличению зарплат заместителям губернатора не принималось. «Роста расходов по указанным статьям не планируется», — говорится в ответе властей. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году на губернатора запланировали потратить на 747 тысяч больше, чем в этом году. Сумма расходов на следующий год составляет более 6,6 млн рублей. В целом, в следующем году курганские власти запланировали сократить расходы региональной казны на 3,5 млрд рублей.