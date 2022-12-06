06 декабря 2022

Компания из Нижнего Новгорода требует у семьи челябинского экс-губернатора 34 млн рублей

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Заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО. Курган, портрет, дубровский борис
Претензий к активу Борису Дубровского становится все больше Фото:

Выксунский металлургический завод (Нижегородская область) обратился в суд с иском о взыскании 33,5 млн рублей к контролируемому семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского ПО «Монтажник». Эта информация появилась в базе судебных дел. Заявление подано в рамках процесса банкротства предприятия.

«Ознакомившись с исковым заявлением АО „Выксунский металлургический завод“ к акционерному обществу „ПО Монтажник“ о взыскании 33 млн 487 тысяч рублей, суд определил. Заявление подано с соблюдением требований к форме и содержанию,установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Принять вышеуказанное исковое заявление, возбудить производство по делу», — говорится в определении Арбитражного суда Нижегородской области (есть в распоряжении URA.RU).

Семья Дубровских приобрела магнитогорскую компанию «Монтажник» в 2017 году когда Дубровский-старший был губернатором Челябинской области. Фирма получила контракт на возведение конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. После того как в проекте освоили 4,5 млрд рублей из бюджета региона, работы замерли на нулевом цикле — и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. Представители семьи Дубровских не комментируют обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам он находится за границей.

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Выксунский металлургический завод (Нижегородская область) обратился в суд с иском о взыскании 33,5 млн рублей к контролируемому семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского ПО «Монтажник». Эта информация появилась в базе судебных дел. Заявление подано в рамках процесса банкротства предприятия. «Ознакомившись с исковым заявлением АО „Выксунский металлургический завод“ к акционерному обществу „ПО Монтажник“ о взыскании 33 млн 487 тысяч рублей, суд определил. Заявление подано с соблюдением требований к форме и содержанию,установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Принять вышеуказанное исковое заявление, возбудить производство по делу», — говорится в определении Арбитражного суда Нижегородской области (есть в распоряжении URA.RU). Семья Дубровских приобрела магнитогорскую компанию «Монтажник» в 2017 году когда Дубровский-старший был губернатором Челябинской области. Фирма получила контракт на возведение конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. После того как в проекте освоили 4,5 млрд рублей из бюджета региона, работы замерли на нулевом цикле — и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. Представители семьи Дубровских не комментируют обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам он находится за границей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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