Скандальный пермский экс-министр культуры получит важный пост

Экс-министр культуры Игорь Гладнев претендует на пост в Общественной палате

Игорь Гладнев руководит военно-историческим обществом в Прикамье Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев, закрывший в свое время несколько любимых жителями фестивалей и поддержавший чемпионат по метанию коровьих лепешек, с высокой долей вероятности войдет в новый состав Общественной палаты региона. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. Гладнев сейчас является руководителем пермского отделения «Российского военно-исторического общества».

«Ожидается, что 13 декабря на первое заседание соберутся члены Общественой палаты, выдвинутые заксобранием и губернатором. Им предстоит избрать еще 12 членов палаты, которых предложили общественные организации. Одним из них станет Игорь Гладнев», — знает собеседник.

Игорь Гладнев не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Гладнев занимал пост министра культуры с 2013 по 2017 годы. Его обвиняли в том, что он испортил отношения с театрами, закрыл полюбившиеся пермякам фестивали («Белые ночи», «Текстура», «СловоНова» и т. д.), а также поддержал праздник по метанию коровьих лепешек, в результате чего стал героем стихов поэта Орлуши. В 2018 году Гладнев был назначен директором школы №41.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания и губернатор определились со своими представителями в Общественной палате. Обсуждается, что ее председателем станет куратор проекта помощи мобилизованным Лилия Ширяева, а заместителем — экс-депутат Игорь Папков. В новый состав не войдет возглавлявший палату три срока ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.