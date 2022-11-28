Махонин наделил особым статусом редактора из провластного медиахолдинга

Главред газеты «Звезда» войдет в состав Общественной палаты Пермского края

Михаил Майоров войдет в состав Общественной палаты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Дмитрий Махонин определился с новыми членами Общественной палаты Пермского края, которых выдвигает глава региона. Из квоты в 12 человек Махонин ввел в состав палаты пять новых членов, в том числе, Михаила Майорова — главного редактора газеты «Звезда», которая входит в правительственный медиахолдинг. Список утвержден указом губернатора, который есть в распоряжении URA.RU.

«Утвердить часть состава членов Общественной палаты, включив в него следующих лиц: Михаил Майоров — главный редактор газеты „Звезда“», — говорится в документе. Ранее Майоров в состав палаты не входил.

Кроме Майорова, новыми членами Общественной палаты станут Алексей Блюмин — командир пермского реготделения «Российских студенческих отрядов», Ирина Кучумова — председатель Союза молодежи «Протон-ПМ», Сергей Неганов — директор Пермского архива социально-политической истории и Лилия Ширяева — председатель пермского реготделения «Союза женщин России». Вместе с тем покидают палату по губернаторской квоте бывший депутат Пермской гордумы Надежда Агишева, замдиректора Регионального института непрерывного образования ПГНИУ Михаил Мухин, гендиректор БК «Парма» Александр Башминов и ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Ранее URA.RU рассказывало, что Майоров ушел с поста главного редактора ИА «ФедералПресс» и возглавил редакцию газеты «Звезда», которая входит в холдинг «Магма». Что касается нового состава Общественной палаты, то действующий председатель Дмитрий Красильников решил добровольно покинуть пост после истечения срока полномочий. По некоторым данным, его место займет Лилия Ширяева, а ее заместителем станет бывший первый вице-спикер законодательного собрания Прикамья Игорь Папков. Палата состоит из 36 человек. Ранее 12 своих членов выдвинуло заксобрание, еще 12 кандидатов должны предложить общественные организации.