Венгрия лишила Украину 18 млрд евро

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Венгрия выступила против поправки о предоставлении 18 млрд евро Украине, заявил Михай Варга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Венгрия выступила против введения Европейским советом поправки, которая гарантирует выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году. Об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга.

«Венгрия против поправки, которая гарантирует выделение Украине 18 млрд евро», — цитирует Михая Варгу агентство Bloomberg. Подчеркивается, что Венгрия выступает против такой помощи, поскольку для ее предоставления европейские государства вынуждены брать кредиты. В связи с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, что Евросоюз должен представлять собой сообщество сотрудничающих стран, а не государств-должников.

Ранее власти Венгрии поддержали высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что цена конфликта на Украине не одинакова для стран, находящихся по разные стороны Атлантики. Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер выступил против того, чтобы страна участвовала в подготовке украинских военных, передает RT. В свою очередь, Минфин Литвы выступил с осуждением венгерских властей, которые выражают нежелание участвовать в восстановлении Украины, сообщает телеканал 360.

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Венгрия выступила против введения Европейским советом поправки, которая гарантирует выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году. Об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга. «Венгрия против поправки, которая гарантирует выделение Украине 18 млрд евро», — цитирует Михая Варгу агентство Bloomberg. Подчеркивается, что Венгрия выступает против такой помощи, поскольку для ее предоставления европейские государства вынуждены брать кредиты. В связи с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, что Евросоюз должен представлять собой сообщество сотрудничающих стран, а не государств-должников. Ранее власти Венгрии поддержали высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что цена конфликта на Украине не одинакова для стран, находящихся по разные стороны Атлантики. Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер выступил против того, чтобы страна участвовала в подготовке украинских военных, передает RT. В свою очередь, Минфин Литвы выступил с осуждением венгерских властей, которые выражают нежелание участвовать в восстановлении Украины, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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