Венгрия лишила Украину 18 млрд евро

Венгрия выступила против введения Европейским советом поправки, которая гарантирует выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году. Об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга.
«Венгрия против поправки, которая гарантирует выделение Украине 18 млрд евро», — цитирует Михая Варгу агентство Bloomberg. Подчеркивается, что Венгрия выступает против такой помощи, поскольку для ее предоставления европейские государства вынуждены брать кредиты. В связи с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, что Евросоюз должен представлять собой сообщество сотрудничающих стран, а не государств-должников.
Ранее власти Венгрии поддержали высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что цена конфликта на Украине не одинакова для стран, находящихся по разные стороны Атлантики. Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер выступил против того, чтобы страна участвовала в подготовке украинских военных, передает RT. В свою очередь, Минфин Литвы выступил с осуждением венгерских властей, которые выражают нежелание участвовать в восстановлении Украины, сообщает телеканал 360.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Венгрия выступила против введения Европейским советом поправки, которая гарантирует выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году. Об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга. «Венгрия против поправки, которая гарантирует выделение Украине 18 млрд евро», — цитирует Михая Варгу агентство Bloomberg. Подчеркивается, что Венгрия выступает против такой помощи, поскольку для ее предоставления европейские государства вынуждены брать кредиты. В связи с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, что Евросоюз должен представлять собой сообщество сотрудничающих стран, а не государств-должников. Ранее власти Венгрии поддержали высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что цена конфликта на Украине не одинакова для стран, находящихся по разные стороны Атлантики. Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер выступил против того, чтобы страна участвовала в подготовке украинских военных, передает RT. В свою очередь, Минфин Литвы выступил с осуждением венгерских властей, которые выражают нежелание участвовать в восстановлении Украины, сообщает телеканал 360.