Правительство России не поддержало идею курганских депутатов

Правительство РФ подготовило отзыв на инициативу курганских депутатов об ужесточении закона «Об оружии» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Российской Федерации не поддержало законодательную инициативу Курганской областной думы по ужесточению федерального закона «Об оружии». В отзыве на документ указано, что в нем нет анализа правовой практики. Информация опубликована на официальном сайте Государственной думы.

«<…> В материалах к законопроекту отсутствует обоснование необходимости внесения предлагаемого изменения, основанное на результатах анализа правоприменительной практики правовых актов, в том числе вступивших в силу в 2021—2022 годах. На основании изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в отзыве к документу.

В пресс-службе Курганской областной думы корреспонденту URA.RU сообщили, что данное обращение правительства поступило в Госдуму. И именно за депутатами последнее слово. «Нижняя палата парламента получила отзыв Правительства РФ. Госдума будет принимать окончательное решение по данной законодательной инициативе», — отметили в курганском парламенте.

Ранее URA.RU писало, что убийство курганского полицейского в январе этого года стало поводом для предложения областного СУ СК ужесточить в России закон «Об оружии». Инициативу по изменению закона силовики передали в областную думу. В документе указано, что человек, имеющий административное наказание, не сможет получить лицензию. За составление одного или нескольких административных протоколов оружие у гражданина будет изъято. В Госдуму документ направили в июле. В сентябре он поступил на рассмотрение президенту России Владимиру Путину и правительство.