Глава СКР Бастрыкин отчитал челябинского генерала

Работу Петра Решетникова раскритиковали из-за расследования случая с босоногим ребенком в Южноуральске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин во время оперативного совещания отчитал начальника следственного управления СКР по Челябинской области Петра Решетникова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, речь идет о расследовании ситуации в Южноуральске, когда ребенка заметили на морозе без одежды и обуви.

«Председатель СК России отметил значимые недостатки, допущенные в рамках расследования уголовного дела по факту оставления в опасности ребенка. Он был обнаружен без зимней одежды и обуви на морозе», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

В Челябинской области с наступлением морозов произошло сразу два инцидента, когда дети оказывались без одежды и обуви на улице. В конце ноября в Курчатовском районе Челябинска двое четырехлетних детей вышли из подъезда вслед за пьяной матерью. А в Южноуральске четырехлетний малыш пошел босиком по снегу, увязавшись за собутыльником отца.