Правительство Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с РЖД. Соответствующий документ был подписан во время встречи губернатора региона Александра Моора с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
«Заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и РЖД. Оно рассчитано на 3 года. Сегодня документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников», — указано в telegram-канале Инфоцентра.
Соглашение предусматривает, что Тюменская область продолжит субсидировать пригородные ЖД-перевозки. Льготы на проезд для отдельных категорий населения будут сохранены. В регионе будут строиться новые развязки и надземные переходны в местах пересечения с ЖД-путями. ОАО «Российские железные дороги», в свою очередь, будет вкладывать деньги в развитие соответствующей инфраструктуры.
«Компания РЖД продолжит совершенствовать железнодорожную инфраструктуру (в том числе на условиях государственно-частного партнерства), будет обновлять подвижной состав и делать вокзалы доступными для маломобильных граждан. В планах также организация грузового двора на территории индустриального парка «Богандинский», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова губернатора Тюменской области Александра Моора.
Губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников подписали соглашение о сотрудничестве
Информационный центр правительства Тюменской области
Правительство Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с РЖД. Соответствующий документ был подписан во время встречи губернатора региона Александра Моора с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. «Заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и РЖД. Оно рассчитано на 3 года. Сегодня документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников», — указано в telegram-канале Инфоцентра. Соглашение предусматривает, что Тюменская область продолжит субсидировать пригородные ЖД-перевозки. Льготы на проезд для отдельных категорий населения будут сохранены. В регионе будут строиться новые развязки и надземные переходны в местах пересечения с ЖД-путями. ОАО «Российские железные дороги», в свою очередь, будет вкладывать деньги в развитие соответствующей инфраструктуры. «Компания РЖД продолжит совершенствовать железнодорожную инфраструктуру (в том числе на условиях государственно-частного партнерства), будет обновлять подвижной состав и делать вокзалы доступными для маломобильных граждан. В планах также организация грузового двора на территории индустриального парка «Богандинский», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова губернатора Тюменской области Александра Моора.