Курганцы придумали, как повысить эффективность оборудования нефтегазового комплекса

В Кургане биолог и магистрант разработали притирку для производства запорной арматуры

Магистрант КГУ Андрей Мурзин защитил проект на конкурсе «Умник» и получил грант 500 тыс рублей фото: группа «Курганский государственный университет», «ВКонтакте»

Магистрант и профессор Курганского государственного университета разрабатывают притирочную суспензию для изготовления шиберов для запорной арматуры нефтегазового комплекса. С ее помощью достигается максимально ровная поверхность шиберов, благодаря чему задвижки могут выдерживать давление более 105 МПа. Отечественных аналогов такой притирочной суспензии нет, рассказали URA.RU авторы разработки.

«В современной нефтегазодобывающей отрасли постоянно повышаются требования к запорной арматуре (задвижкам). Это связано с тем, что рабочие давления на отдельных узлах постоянно растут. Еще 10 лет назад максимальные давления не превышали 60 МПа, то на сегодняшний день уже превышают 100 МПа. Поэтому запорная арматура должна отвечать современным требованиям — чем выше чистота обработки рабочих поверхностей шиберов, тем герметичнее задвижка и тем большие давления она может сдерживать. Для того чтобы достигнуть максимальной ровности поверхности используют новые твердые материалы, в том числе и титан, которые трудно поддаются механической обработке. Наша разработка — притирочная суспензия, которая позволяет обрабатывать твердосплавные поверхности шиберов с высокой степенью чистоты и задвижки способны выдерживать давление более 105 МПа», — пояснил магистрант КГУ, автор научной разработки Андрей Мурзин.

По словам Мурзина, разработано два эффективных состава на основе искусственного алмаза и карбида кремния. Они опробованы в реальных условиях производства на курганском предприятии. Состав не раскрывают, пока не проработают все варианты притирки. Позже разработчики планируют получить охранные документы. Научный руководитель проекта — профессор кафедры биологии, доктор биологических наук Александр Накоскин отмечает, что разработка значительно сокращает время и затраты на изготовление шиберов, что дает реальное преимущество производителям запорной арматуры. Сейчас авторы закладывают серию экспериментов с составом притирки для титана.

Научный проект в марте 2022 года получил грант в конкурсе Фонда содействия инновациям программы «Умник» — 500 тысяч рублей. Мурзин планирует завершить проект досрочно.

Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.

Притирка, разработанная курганцами, позволяет обработать поверхность шибера до шероховатости 0.02Ra фото: Александр Накоскин

Профессор КГУ Александр Накоскин работает над составом притирки для титана фото: Анна Бояркина