Тюменцев предупредили о беспрецедентном росте цен на новогодние елки

Стоимость живых елок в Тюмени может вырасти до 4,5 тыс. рублей за одно дерево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость живых новогодних елей высотой 3 метра к концу декабря может достичь 4500 рублей за единицу. Об этом URA.RU рассказали представители сервиса Tyumen-Elka.ru. Там уточнили, что рост цен, в частности, обусловлен подорожавшей транспортировкой деревьев.

«Выросли цены на закупку и транспортировку деревьев. На данный момент прослеживается рост стоимости транспортировки: вместо 20 тыс. рублей стало 35 тыс. рублей. Продавцы предполагают, что прошлогодний „стандартный“ рост цен на деревья в 600-700 рублей, в этом получит прирост в 50%. Из-за перечисленных причин базы столкнулись со сложностями уже на этапе заключения договоров. Следовательно, можно ожидать того, что продажи живых елок в этом году начнутся позже, чем обычно», — рассказали агентству представители сервиса Tyumen-Elka.ru.

Там добавили, что стоимость живых елок перед Новым годом растет дважды: 15 и 25 декабря. В прошлом году средний ценник на уличных базах составлял 3000 — 3500 рублей за дерево высотой 3 метра. В этом может вырасти до 4000 — 4500 рублей за единицу товара.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.