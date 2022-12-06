Bloomberg: Россия установит свой потолок цен на нефть в ответ на решение G7

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Россия установит свой потолок цен на российскую нефть, пишет Bloomberg Фото:
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Россия может ввести свою фиксированную цену на свою нефть в ответ на введение странами G7 потолка цен на российские энергоресурсы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны, — говорится в материале агентства. Помимо этого, рассматривается вариант установления предельного уровня дисконта к международным маркам. Также российские власти планируют запретить российским компаниям продавать российскую нефть в страны, которые поддержали введение потолка цен.

Ранее страны Евросоюза согласовали ограничение цен на российскую нефть. Оно установится на отметке 60 долларов за баррель. Санкционная мера Европы в отношении России начала действовать с 5 декабря.

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Россия может ввести свою фиксированную цену на свою нефть в ответ на введение странами G7 потолка цен на российские энергоресурсы. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны, — говорится в материале агентства. Помимо этого, рассматривается вариант установления предельного уровня дисконта к международным маркам. Также российские власти планируют запретить российским компаниям продавать российскую нефть в страны, которые поддержали введение потолка цен. Ранее страны Евросоюза согласовали ограничение цен на российскую нефть. Оно установится на отметке 60 долларов за баррель. Санкционная мера Европы в отношении России начала действовать с 5 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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