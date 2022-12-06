Во Франции раскрыли главные интересы США на Украине

Le Monde: США хотят нажиться на украинском конфликте

07 декабря 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

По мнению обозревателя, Америка не забывает о своих интересах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США хотят нажиться на украинском конфликте. Они поставляют Киеву оружие и продают сжиженный природный газ европейским странам, пишет обозреватель Жан-Мишель Беза. «Американцы защищают Украину, но не забывают о своих интересах. Это касается оружия и газа», — указал обозреватель Жан-Мишель Беза в статье для французского издания Le Monde . По его словам, еще до начала конфликта на Украине США были одними из главных поставщиков оружия. На данный момент спрос на их поставки вырос еще больше. Также в странах Северной и Восточной Европы появился большой интерес к вступлению в НАТО. «С начала конфликта помощь США составила 66 миллиардов долларов. Если Конгресс одобрит новый пакет помощи, то эта сумма может превысить 100 миллиардов долларов», — предположил Жан-Мишель Беза. Ранее американский журнал The Federalist выразил мнение, что из-за политических решений президента США Джо Байдена над миром нависла угроза начала ядерной войны. В это время, по мнению журнала, американские СМИ продолжают перекладывать вину за угрозу ядерной войны на президента РФ Владимира Путина. Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что у России есть все для производства новейшего вооружения, но лицемерие не позволяет Западу признать это.

США хотят нажиться на украинском конфликте. Они поставляют Киеву оружие и продают сжиженный природный газ европейским странам, пишет обозреватель Жан-Мишель Беза. «Американцы защищают Украину, но не забывают о своих интересах. Это касается оружия и газа», — указал обозреватель Жан-Мишель Беза в статье для французского издания Le Monde. По его словам, еще до начала конфликта на Украине США были одними из главных поставщиков оружия. На данный момент спрос на их поставки вырос еще больше. Также в странах Северной и Восточной Европы появился большой интерес к вступлению в НАТО. «С начала конфликта помощь США составила 66 миллиардов долларов. Если Конгресс одобрит новый пакет помощи, то эта сумма может превысить 100 миллиардов долларов», — предположил Жан-Мишель Беза. Ранее американский журнал The Federalist выразил мнение, что из-за политических решений президента США Джо Байдена над миром нависла угроза начала ядерной войны. В это время, по мнению журнала, американские СМИ продолжают перекладывать вину за угрозу ядерной войны на президента РФ Владимира Путина. Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что у России есть все для производства новейшего вооружения, но лицемерие не позволяет Западу признать это.