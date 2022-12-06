Военный эксперт Литовкин назвал главный минус высокомерия Запада

Военный эксперт Литовкин: высокомерие Запада не позволяет им оценить ракетные запасы РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты
Военный эксперт заявил, что санкции не помешают производству вооружения в РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лицемерие не позволяет Западу признать, что у России есть все для производства новейшего вооружения. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Западникам в силу их высокомерия сложно признать и смириться с тем, что Россия на самом деле — развитое высокотехнологичное государство, у которого есть все необходимое для производства новейшего вооружения. А если чего и не хватает — она может купить это по схеме параллельного импорта», — сказал Литовкин в интервью Пятому каналу.

Он отметил, что в России есть корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые и гиперзвуковые ракеты. В США нет подобного вооружения, сказал Литовкин. Он выразил уверенность, что санкции не помешают России производить новое оружие.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Россия продолжает производить крылатые ракеты Х-101 даже в условиях санкций. По словам президента РФ Владимира Путина, опыт спецоперации способствует улучшению российского оружия.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лицемерие не позволяет Западу признать, что у России есть все для производства новейшего вооружения. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин. «Западникам в силу их высокомерия сложно признать и смириться с тем, что Россия на самом деле — развитое высокотехнологичное государство, у которого есть все необходимое для производства новейшего вооружения. А если чего и не хватает — она может купить это по схеме параллельного импорта», — сказал Литовкин в интервью Пятому каналу. Он отметил, что в России есть корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые и гиперзвуковые ракеты. В США нет подобного вооружения, сказал Литовкин. Он выразил уверенность, что санкции не помешают России производить новое оружие. Ранее газета The New York Times сообщила, что Россия продолжает производить крылатые ракеты Х-101 даже в условиях санкций. По словам президента РФ Владимира Путина, опыт спецоперации способствует улучшению российского оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...