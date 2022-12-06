Военный эксперт Литовкин назвал главный минус высокомерия Запада

Лицемерие не позволяет Западу признать, что у России есть все для производства новейшего вооружения. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин.
«Западникам в силу их высокомерия сложно признать и смириться с тем, что Россия на самом деле — развитое высокотехнологичное государство, у которого есть все необходимое для производства новейшего вооружения. А если чего и не хватает — она может купить это по схеме параллельного импорта», — сказал Литовкин в интервью Пятому каналу.
Он отметил, что в России есть корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые и гиперзвуковые ракеты. В США нет подобного вооружения, сказал Литовкин. Он выразил уверенность, что санкции не помешают России производить новое оружие.
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Лицемерие не позволяет Западу признать, что у России есть все для производства новейшего вооружения. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин. «Западникам в силу их высокомерия сложно признать и смириться с тем, что Россия на самом деле — развитое высокотехнологичное государство, у которого есть все необходимое для производства новейшего вооружения. А если чего и не хватает — она может купить это по схеме параллельного импорта», — сказал Литовкин в интервью Пятому каналу. Он отметил, что в России есть корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые и гиперзвуковые ракеты. В США нет подобного вооружения, сказал Литовкин. Он выразил уверенность, что санкции не помешают России производить новое оружие. Ранее газета The New York Times сообщила, что Россия продолжает производить крылатые ракеты Х-101 даже в условиях санкций. По словам президента РФ Владимира Путина, опыт спецоперации способствует улучшению российского оружия.