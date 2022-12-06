Челябинский депутат Мухометьярова взялась сшить 3 тысячи шевронов для бойцов

Ольге Мухометьяровой поступил «заказ» на 3 тысячи шевронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова собственноручно шьет шевроны для военных. Видеозапись процесса она выложила в своем telegram-канале.

«Когда один из командиров дивизии обратился с просьбой помочь с шевронами, согласилась не задумываясь. Когда услышала, что надо минимум 3 тысячи штук, поняла, что погорячилась. Но отступать было некуда», — пояснила Ольга Мухометьярова.

По ее данным, стоимость одного шеврона 250-300 рублей. Мухометьярова придумала, как снизить цену в 10 раз. Она решила сшить шевроны самостоятельно, для чего заказала термопечать на ткань, купила нитки и липучки. Финансовую поддержку ей оказали коллеги. За вечер ей удается сшить 50 шевронов. «Если бы шила одна, то строчила бы два месяца. На помощь пришли женщины из „Шьем нашим!“. Галина Ермолаева легко согласилась помочь», — рассказала депутат.

Ранее Ольга Мухометьярова организовала курсы дополнительного образования «Сестры милосердия», на которых сама научилась оказывать первую помощь при остановке сердца. По программе обучаются бывшие медсестры, бизнесмены, санитары. Срок обучения — 36 академических часов.