Италия отказала ВСУ в поставках оружия 07 декабря 2022 в 04:28 Размер текста - 17 + Гуидо Крозетто заявил, что помощь Украине зависит от решения правительства Фото: Официальный сайт президента Украины Италия до конца года не будет отправлять оружие Украине. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. «До конца года не будет новых пакетов военной помощи. Будет видно, какое решение примет правительство по поводу помощи Украине в будущем и что будет под ней подразумеваться. В последнее время Киев просит генераторы из-за нехватки электроэнергии», — заявил Гуидо Крозетто. Его слова передает итальянское агентство ANSA . Также министр подчеркнул, что Италия продолжит оказывать поддержку Украине «в рамках НАТО». Какую помощь власти Италии окажут Украине «будет определено» в дальнейшем. Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что правительство не планирует поставлять новый пакет военной помощи Украине. Министр отметил, что в последнее время в Италии идет обсуждение, например, экономической помощи Украине в реконструкции объектов гражданской инфраструктуры. Италия до конца года не будет отправлять оружие Украине. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. «До конца года не будет новых пакетов военной помощи. Будет видно, какое решение примет правительство по поводу помощи Украине в будущем и что будет под ней подразумеваться. В последнее время Киев просит генераторы из-за нехватки электроэнергии», — заявил Гуидо Крозетто. Его слова передает итальянское агентство ANSA. Также министр подчеркнул, что Италия продолжит оказывать поддержку Украине «в рамках НАТО». Какую помощь власти Италии окажут Украине «будет определено» в дальнейшем. Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что правительство не планирует поставлять новый пакет военной помощи Украине. Министр отметил, что в последнее время в Италии идет обсуждение, например, экономической помощи Украине в реконструкции объектов гражданской инфраструктуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям