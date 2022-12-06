В курганском городе отменили занятия в школе из-за морозов

Занятия в очном режиме отменили для учащихся 1 и 2 классов
В Шадринске (Курганская область) отменили занятия из-за морозов. Об этом написала мэрия Шадринска в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня, 7 декабря, из-за низкой температуры (-27 градусов, без ветра) принято решение об отмене занятий в очной форме для первой смены. Занятия отменены для учащихся 1 и 2 классов», — пишет мэрия Шадринска.
Ранее URA.RU писало, что администрация Шадринска опубликовала температурную шкалу отмены очных занятий у школьников. В случае отмены занятий из-за морозов обучение будет проходить дистанционно.
Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45