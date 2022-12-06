06 декабря 2022
05 декабря 2022

В курганском городе отменили занятия в школе из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозы. Курган, пешеход, холод, зима, погода, похолодание
Занятия в очном режиме отменили для учащихся 1 и 2 классов Фото:

В Шадринске (Курганская область) отменили занятия из-за морозов. Об этом написала мэрия Шадринска в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 7 декабря, из-за низкой температуры (-27 градусов, без ветра) принято решение об отмене занятий в очной форме для первой смены. Занятия отменены для учащихся 1 и 2 классов», — пишет мэрия Шадринска.

Ранее URA.RU писало, что администрация Шадринска опубликовала температурную шкалу отмены очных занятий у школьников. В случае отмены занятий из-за морозов обучение будет проходить дистанционно.

Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

В Шадринске (Курганская область) отменили занятия из-за морозов. Об этом написала мэрия Шадринска в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, 7 декабря, из-за низкой температуры (-27 градусов, без ветра) принято решение об отмене занятий в очной форме для первой смены. Занятия отменены для учащихся 1 и 2 классов», — пишет мэрия Шадринска. Ранее URA.RU писало, что администрация Шадринска опубликовала температурную шкалу отмены очных занятий у школьников. В случае отмены занятий из-за морозов обучение будет проходить дистанционно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...