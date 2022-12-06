Миссия РФ при ООН: Зеленский играет жизнями украинцев и европейцев

07 декабря 2022 в 05:23 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского раскритиковали из-за обстрелов на ЗАЭС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский играет жизнями украинцев и европейцев, когда дает приказы об атаке на Запорожскую АЭС. Об этом заявила представитель РФ Наталья Кармазинская в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН. «США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — сказала Кармазинская, ее слова передает ТАСС. Политик отметила, что Москва сделала все от нее зависящее для безопасного проведения миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС, несмотря на провокации со стороны киевских властей. Ранее URA.RU писало, что 21 ноября Украина выпустила по зоне ЗАЭС восемь крупнокалиберных ракетных снарядов. Эксперты МАГАТЭ обнаружили повреждения электростанции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о направлении миссии на все АЭС, которые находятся в зоне СВО. После он заявил, что для того, чтобы прийти к соглашению между конфликтующими странами необходимо прекратить обстрелы на станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва и Киев далеки от принятия соглашения по ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский играет жизнями украинцев и европейцев, когда дает приказы об атаке на Запорожскую АЭС. Об этом заявила представитель РФ Наталья Кармазинская в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН. «США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — сказала Кармазинская, ее слова передает ТАСС. Политик отметила, что Москва сделала все от нее зависящее для безопасного проведения миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС, несмотря на провокации со стороны киевских властей. Ранее URA.RU писало, что 21 ноября Украина выпустила по зоне ЗАЭС восемь крупнокалиберных ракетных снарядов. Эксперты МАГАТЭ обнаружили повреждения электростанции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о направлении миссии на все АЭС, которые находятся в зоне СВО. После он заявил, что для того, чтобы прийти к соглашению между конфликтующими странами необходимо прекратить обстрелы на станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва и Киев далеки от принятия соглашения по ЗАЭС.