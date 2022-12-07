WP: Киев подтвердил причастность к атакам на российские аэродромы

Украина подтвердила что все три атаки по российским аэродромам были произведены ВСУ. Об этом высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал The Washington Post.
«Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал чиновник. Его слова приводит газета.
Отмечается, что министерство обороны России возложило ответственность за обстрелы на Киев. Уточнили, что нанесенный ущерб был минимальным.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево и Энгельс, в ходе которого трое российских военных погибли. Также Bloomberg написал, что попытка атаки ВСУ стала «опасным витком» конфликта. Госдепартамент Соединенных Штатов испугалось возможных последствий и заверило России, что США не передавали Украине оружие, которое могло бы достать до территории России, напоминает «Царьград».
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Украина подтвердила что все три атаки по российским аэродромам были произведены ВСУ. Об этом высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал The Washington Post. «Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал чиновник. Его слова приводит газета. Отмечается, что министерство обороны России возложило ответственность за обстрелы на Киев. Уточнили, что нанесенный ущерб был минимальным. Ранее Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево и Энгельс, в ходе которого трое российских военных погибли. Также Bloomberg написал, что попытка атаки ВСУ стала «опасным витком» конфликта. Госдепартамент Соединенных Штатов испугалось возможных последствий и заверило России, что США не передавали Украине оружие, которое могло бы достать до территории России, напоминает «Царьград».