Foreign Affairs назвал риски Украины при попытке войти в Крым

Foreign Affairs: попытка захватить Крым обернется для Киева потерей многих западных партнеров

07 декабря 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Нападение на Крым приведет к расколу западных государств Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка Украины вторгнуться в Крым несут за собой ряд угроз для Киева, например, потеря западных союзников. Об этом написали в Foreign Affairs. «Крым — это не Херсон. Он занимает другое место в конфликте, и многие западные союзники серьезно обеспокоены эскалацией вокруг Крыма», — написали в издании . Вследствие обеспокоенности союзников, Киев может попросту их потерять. Отмечается, что для президента России Владимира Путина потеря Крыма станет «непримиримой». Помимо этого, кампания по захвату полуострова может поставить под угрозу контрнаступление ВСУ, которое они ведут еще с сентября. Также нападение на Крым с большой вероятностью приведет к расколу государств, поддерживающих Киев в спецоперации. «На данный момент разумно не пытаться отвоевать полуостров. Это помогло бы сохранить единство западных партнеров Украины, обеспокоенных рисками эскалации», — заявил автор. В издании отметили стратегическую важность полуострова. В Крыму уже более двух столетий базируется Черноморский флот. Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что рассчитывает на взятие полуострова в течении полугода. Об этом он заявил в эфире ФЕЙГИН LIVE. Позже в Вашингтоне заявили, что не собираются помогать Украине в этой кампании, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попытка Украины вторгнуться в Крым несут за собой ряд угроз для Киева, например, потеря западных союзников. Об этом написали в Foreign Affairs. «Крым — это не Херсон. Он занимает другое место в конфликте, и многие западные союзники серьезно обеспокоены эскалацией вокруг Крыма», — написали в издании. Вследствие обеспокоенности союзников, Киев может попросту их потерять. Отмечается, что для президента России Владимира Путина потеря Крыма станет «непримиримой». Помимо этого, кампания по захвату полуострова может поставить под угрозу контрнаступление ВСУ, которое они ведут еще с сентября. Также нападение на Крым с большой вероятностью приведет к расколу государств, поддерживающих Киев в спецоперации. «На данный момент разумно не пытаться отвоевать полуостров. Это помогло бы сохранить единство западных партнеров Украины, обеспокоенных рисками эскалации», — заявил автор. В издании отметили стратегическую важность полуострова. В Крыму уже более двух столетий базируется Черноморский флот. Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что рассчитывает на взятие полуострова в течении полугода. Об этом он заявил в эфире ФЕЙГИН LIVE. Позже в Вашингтоне заявили, что не собираются помогать Украине в этой кампании, сообщает RT.