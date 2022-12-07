В Ханты-Мансийске ждут визита губернаторов Тюменской области и ЯНАО

07 декабря 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова ждет в гости глав соседних регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийск 9 декабря на празднование 92-летия основания Югры приглашены губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямала Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Губернатор Югры Наталья Комарова 9 декабря будет ждать в гости коллег по тюменской матрешке — Александра Моора и Дмитрия Артюхова. В течение дня пройдет ряд мероприятий, приуроченных к празднованию дня рождения округа. Такие визиты глав соседних регионов в Югру являются давней традицией», — рассказал инсайдер. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службы правительства Ямала и Тюменской области были отправлены запросы. На момент публикации материала ответ на них не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что по информации инсайдеров губернатор ХМАО 10 декабря намерена будет отправиться в Салехард. Там также пройдут праздничные мероприятия ко дню рождения Ямала.

В Ханты-Мансийск 9 декабря на празднование 92-летия основания Югры приглашены губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямала Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Губернатор Югры Наталья Комарова 9 декабря будет ждать в гости коллег по тюменской матрешке — Александра Моора и Дмитрия Артюхова. В течение дня пройдет ряд мероприятий, приуроченных к празднованию дня рождения округа. Такие визиты глав соседних регионов в Югру являются давней традицией», — рассказал инсайдер. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службы правительства Ямала и Тюменской области были отправлены запросы. На момент публикации материала ответ на них не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что по информации инсайдеров губернатор ХМАО 10 декабря намерена будет отправиться в Салехард. Там также пройдут праздничные мероприятия ко дню рождения Ямала.