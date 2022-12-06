Путин включил свердловского губернатора в президиум Госсовета 07 декабря 2022 в 13:49 Размер текста - 17 + Евгений Куйвашев вошел в президиум Госсовета Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев включен в состав президиума Государственного Совета РФ. Такое решение принял президент России Владимир Путин, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. До этого Куйвашев был простым членом Госсовета. «Губернатор Куйвашев вошел в состав президиума Госсовета РФ. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин», — рассказали в департаменте. Кроме того, президентским указом в президиум включены губернаторы Липецкой, Томской областей, Дагестана, Чувашии, Забайкальского края и Калмыкии, а также полпред в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев. Всего в президиум Госсовета входят порядка 30 высших российских чиновников. Помимо Куйвашева, в составе значатся его уральские коллеги — губернаторы ЯНАО Дмитрий Артюхов и Челябинской области Алексей Текслер. Президиум рассматривает план работы Госсовета, повестку заседаний, а также анализирует работу Госсовета. В конце 2020 года президент Путин обновил Госсовет и лично возглавил его. Тогда же в состав органа вошли Куйвашев и главы других регионов Большого Урала. 5 декабря Путин своим указом внес изменения в список членов Госсовета, включив в него восемь новых губернаторов. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев включен в состав президиума Государственного Совета РФ. Такое решение принял президент России Владимир Путин, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. До этого Куйвашев был простым членом Госсовета. «Губернатор Куйвашев вошел в состав президиума Госсовета РФ. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин», — рассказали в департаменте. Кроме того, президентским указом в президиум включены губернаторы Липецкой, Томской областей, Дагестана, Чувашии, Забайкальского края и Калмыкии, а также полпред в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев. Всего в президиум Госсовета входят порядка 30 высших российских чиновников. Помимо Куйвашева, в составе значатся его уральские коллеги — губернаторы ЯНАО Дмитрий Артюхов и Челябинской области Алексей Текслер. Президиум рассматривает план работы Госсовета, повестку заседаний, а также анализирует работу Госсовета. В конце 2020 года президент Путин обновил Госсовет и лично возглавил его. Тогда же в состав органа вошли Куйвашев и главы других регионов Большого Урала. 5 декабря Путин своим указом внес изменения в список членов Госсовета, включив в него восемь новых губернаторов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям